Невеликі нафтопереробні компанії перебувають у найскладнішому становищі.

Державні нафтові компанії та великі приватні нафтопереробні підприємства Китаю скуповують сиру нафту з Близького Сходу та інших країн. Пекін побоюється перебоїв у постачанні палива через посилення санкцій проти РФ та Ірану.

Видання Bloomberg пише, що компанії, включно з Cnooc, Shandong Yulong Petrochemical Co і Jiangsu Eastern Shenghong Co, направили термінові запити на купівлю нафти для оперативного постачання, повідомили трейдери у вівторок, додавши, що розглядаються різні сорти нафти з Близького Сходу, з Африки та Америки. За їхніми словами, особливо затребувані вантажі на лютий.

Дії деяких найбільших китайських покупців нафти викликані побоюваннями, що невеликим приватним НПЗ, які й так перебувають під тиском, доведеться знизити операційні ставки та скоротити виробництво пального, якщо вони більше не матимуть доступу до російської та іранської нафти, яка продається з великою знижкою.

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Якщо ці дрібні компанії зазнають невдачі, більшим державним НПЗ доведеться втрутитися, щоб запобігти нестачі палива на внутрішньому ринку, забираючи частку ринку, але гарантуючи енергетичну безпеку, яка є пріоритетом Пекіна.

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Останній раунд санкцій Вашингтона зачіпає понад 180 танкерів і деяких з найбільших російських виробників нафти. Ці заходи позначилися на азіатському ринку нафти: покупці, вантажовідправники і портові оператори намагаються впоратися з наслідками.

Деякі судна, що потрапили під санкції і перевозили російську нафту в Шаньдун, вже почали простоювати або ставати на якір біля берегів Китаю, поки вантажовідправники обмірковують свої подальші дії.

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