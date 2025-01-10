Запроваджені санкції охоплюють понад 400 фізичних осіб та організацій енергетичного сектору РФ.

США оголосили масштабний пакет санкцій проти Росії. Він охоплює понад 400 фізичних осіб та організацій енергетичного сектору РФ, які прямо чи опосередковано забезпечують фінансування російської військової машини, повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Буде сильний удар по російській економіці", - анонсував він раніше.

У підсумку під нові санкції США потрапили російські нафтові, газовидобувні, бурові та страхові компанії, а також їхнє керівництво:

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"Газпром нефть"

"Сургутнефтегаз"

"Ингосстрах"

"АльфаСтрахування"

понад 20 нафтосервісних компаній

голова "Газпром нефти" Олександр Дюков

голова ЛУКОЙЛу Вадим Воробйов

голова "Зарубежнефти" Сергій Кудряшов

голова "Татнафти" Наіль Маганов

голова "Башнефти" Володимир Чернов

гендиректор "Росатома" Олексій Лихачов.

За інформацією Єрмака, крім того, у новому пакеті санкцій ідентифіковано як шкідливу активність весь енергетичний сектор російської економіки. Це дасть змогу накладати санкції на будь-яку особу або компанію, що працює в цій сфері, пояснив глава ОП.

Також він повідомив, що особливий акцент у санкціях зроблено на "тіньовому флоті" РФ - нововведені обмеження перешкоджатимуть Росії уникати "цінових стель" на нафту, впроваджених країнами G7:

"До санкційних списків потрапляють 184 танкери. Це рішення доповнено закриттям доступу для залишкових суден компанії "Совкомфлот", що усуває прогалини в міжнародній системі санкцій".

У США розраховують, що нові обмеження коштуватимуть Росії "мільярди доларів щомісяця", оскільки ускладнять обхід санкцій.

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