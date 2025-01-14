Зупинка цих танкерів посилює тиск на судна, які постраждали від попередніх санкцій США.

Щонайменше 65 нафтових танкерів кинули якір у різних точках, зокрема біля берегів Китаю та Російської Федерації. Причиною став новий пакет санкцій США від 10 січня.

Видання Reuters пише, що п'ять із цих танкерів зупинилися біля китайських портів, ще сім кинули якір біля Сінгапуру, а решта зупинилися біля російських берегів у Балтійському морі та на Далекому Сході.

Зупинка цих танкерів посилює тиск на судна, які постраждали від попередніх санкцій США. До них належать ще 25 нафтових танкерів, які стояли нерухомо в різних місцях, зокрема біля іранських портів, а також поблизу Суецького каналу.

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Деякі порти вжили заходів до введення останніх санкцій, що ще більше погіршило ситуацію. Група портів Шаньдун заборонила танкерам, які потрапили під американські санкції, заходити у свої порти. За оцінками аналітиків, близько 10% світового танкерного флоту потрапили під санкції США.

"Ефект від цих санкцій має надати підтримку ринку танкерів, оскільки пропозиція суден скоротиться, але реальна потенційна сила з'явиться, коли інші експортери заповнять втрачені обсяги", - зазначив аналітик Jefferies Омар Нокта.

Середня денна виручка супертанкерів 13 січня зросла більш ніж на 10% порівняно з попереднім днем і становила близько 26 000 доларів. Деякі фрахтувальники вже намагалися зафрахтувати судна 10 січня після оголошення санкцій, вказуючи на скорочення пропозиції суден.

"Збільшення попиту на експорт до Індії та Китаю з-за меж Росії призведе до зростання попиту на танкери, що не перебувають під санкціями", - заявили експерти торговельної аналітичної платформа Kpler.

Санкції США проти Росії - останні новини

У п'ятницю Мінфін США запровадив санкції проти російських нафтовидобувних компаній "Газпром нафта" і "Сургутнефтегаз", а також проти 183 суден, що перевозили російську нафту, оскільки санкції спрямовані на доходи, які Москва використовувала для фінансування війни з Україною.

У результаті Індія відмовилася приймати нафтові танкери, на які США наклали санкції за їхню роль у перевезенні вантажів для Росії.

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