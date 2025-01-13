Пекін у великих обсягах закуповує російські нафту і газ.

Торгівля Китаю з Росією, яка перебуває під санкціями Заходу, у 2024 році досягла рекордного рівня. Обсяг імпорту та експорту еквівалентний 232 мільярдам євро.

Видання Die Presse пише, що обсяг торгівлі зріс на 2,9% порівняно з попереднім роком, хоча зростання у 2023 році було набагато більшим - 32,7%.

Минулого року США посилили санкції проти банків, які ведуть бізнес із Росією. У грудні Володимир Путін визнав, що найбільшою проблемою для російсько-китайської торгівлі стала обробка платежів.

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Китай у великих обсягах закуповує російські нафту і газ. У майбутньому США мають намір вжити набагато жорсткіших заходів щодо російської нафтової промисловості.

Санкції США проти Росії - останні новини

Міністерство фінансів США вже ввело санкції проти російських нафтовидобувних компаній "Газпром нафта" і "Сургутнефтегаз", а також проти більш ніж 180 танкерів. Багато з танкерів використовувалися для транспортування нафти до Індії та Китаю.

При цьому аналітики вважають, що російський нафтовий експорт серйозно постраждає від нових санкцій, що змусить Індію і Китай отримувати більше сирої нафти з Близького Сходу, Африки та Америки. Останнє підвищить вартість доставки "чорного золота".

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