За словами Миколи Поворозника, сьогодні пальним спершу забезпечується критична інфраструктура.

Попри всю складність питання, у Києві до кінця травня має бути вирішена проблема з пальним.

Про це перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник повідомив у ефірі інформаційного телемарафону.

"Сьогодні спершу забезпечуються пальним ті структури, які мають його отримати в першу чергу. Для усіх інших споживачів - це питання ринку. Я думаю, що тиждень-два і все налагодиться", - зазначив він.

"Коли питають про пальне, то чомусь забувають, що у нас навколо міста згорала велика кількість станцій, яка відповідала за зберігання нафтопродуктів. Думаю, що до кінця місяця не буде проблем з пальним у місті Києві", - додав Поворозник.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит палива на АЗС. З метою вирішити питання дефіциту палива 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизпаливо на 40-43%.

Найбільші мережі АЗС ввели обмеження на відпуск палива в розмірі 10-15 літрів для власників карт лояльності цих мереж, інші споживачі могли заправляти автомобіль не більше ніж на 5-10 літрів.

На думку експертів, дефіцит нафтопродуктів буде, поки йде війна і жорстке цінове регулювання. Влада з самого початку заявляла, що проблема буде вирішена в найближчі тижні.