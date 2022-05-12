В Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС.

Паливна криза триватиме, як мінімум, два місяці.

Про це розповів президент Асоціаціїї операторів ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук під час телемарафону.

"Офіс Президента і перший віце-прем’єр розказують нам, що вже законтрактовано 300 тисяч тонн. Що таке 300 тисяч тонн нафтопродуктів в Європі законтрактовано? Ми повинні розуміти, що на сьогодні шляхи доставки залишилися лише бензовозними партіями. А якщо взяти до уваги, що у нас десь, приблизно, 1200 автомобілів по 30 тонн, то це два місяці, як мінімум, щоб перевезти таку кількість", - розповів він.

Також, він прокоментував логістичні можливості для перевезення палива. Зокрема, Косянчук вважає, що найбільш вірогідним варіантом для цього є автомобільний шлях.

"Наскільки мені відомо, європейські країни не дуже хочуть направляти до нас свій залізничний транспорт, бо немає розуміння, чи достатньо буде колісних пар, щоб поміняти їх на кордоні, і тому найбільш вірогідним є – це автомобільний шлях і бензовози, що зараз і відбуваються", - зазначив експерт.

Окрім цього, він додав, що домовленість України і Польщі, щодо скасування дозволу на проїзд бензовозів – це "дуже вагомий крок, щодо лібералізації і щодо наповнення ринку", бо до того часу бензовози стояли у черзі на виїзд з України 3-4 дні, і стільки ж на в'їзд.

"Це дуже вагомий крок, щодо лібералізації і щодо наповнення ринку. Безперечно, тому що до того часу бензовози стояли у черзі на виїзд з України 3-4 дні, і на в’їзд в Україну 3-4 дні, бо там окрім нафтопродуктів ще є експорт, надходження в Україну автомобілів і таке інше. Вирішення цього питання вже почалося, і наскільки нам відомо вже дійсно бензовозам відкрили шлях і це дуже позитивний шлях", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%.

Директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що дефіцит нафтопродуктів буде, допоки триває війна та жорстке цінове регулювання.

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