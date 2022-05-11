В Україні щодня буде відкриватися все більше заправок, зазначили в Офісі президента.

На сьогодні обсяги імпорту пального в Україну відповідають темпам щоденного споживання бензину та дизелю на заправках, ситуація з пальним щодня буде покращуватися.

Такою інформацією під час брифінгу поділився заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.

Він повідомив, що уряду доводиться з нуля відбудовувати всю інфраструктуру постачання нафтопродуктів через західні кордони. Виявилося, що порти, залізнична інфраструктура, цистерни, тяга у Східній Європі не готові до переробки такої кількості нафтопродуктів, тому що Україна фактично споживала один мільйон тонн дизелю, бензину, та скрапленого газу щомісяця.

"Офіс президента разом з урядом проводить активну роботу, для того, щоб відбудувати усі ці ланцюжки з нашими європейськими партнерами. Сьогодні обсяги імпорту вже збільшені більш ніж в п'ять разів, у порівнянні з тим, як це було ще півтора місяця тому", - зазначив він.

На сьогодні обсяги імпорту відповідають темпам щоденного споживання бензину та дизелю на заправках, розповів заступник керівника Офісу президента, додавши, що "бензин і дизель буде, і ситуація буде кращою щодня".

"Щодня все більше і більше заправок будуть відкриватись і продавати паливо. Враховуючи те, що сьогодні вже, фактично, в країну заїжджає достатньо бензину та дизелю, щоб покривати щоденну потребу громадян", - заявив він.

Шурма також пообіцяв, що буде створено додатковий стратегічний запас пального, який неможливо буде розбомбити та зруйнувати, який забезпечить стабільність і наявність нафтопродуктів на найближчі місяці вперед.

Нагадаємо, в Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС. З метою розв'язання питання дефіциту 29 квітня Кабмін підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%.

На думку експертів, дефіцит нафтопродуктів буде, поки триває війна, та є жорстке цінове регулювання.

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