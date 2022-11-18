Обмеження вводяться, щоб скоротити доходи Кремля.

Країни "Великої сімки" готові ввести цінову межу для російської нафти. Офіційно про це планують оголосити 23 листопада.

За даними видання Bloomberg, представник G7 оголосить, на якому рівні буде встановлено стелю цін на російську нафту. При цьому наголошується, що Вашингтон в приватному порядку повідомить про запропоновану ціну перед зустріччю послів країн Євросоюзу, яка повинна відбутися 23 листопада.

Очікується, що про обмеження цін для російської нафти оголосять в той же день, посли ЄС підтримають пропозицію США.

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Раніше повідомлялося, що верхню межу ціни можуть встановити на рівні між 40 та 60 доларами за барель. Обмеження вводяться, щоб утримати російську нафту на ринку і уникнути стрибків цін, і в той же час скоротити доходи Кремля.

Гранична ціна на російську нафту - що відомо

Європейський Союз планував до кінця поточного року заборонити морський імпорт російської нафти. Крім того, Брюссель встановив перехідний період введення санкцій на імпорт і транзит нафтопродуктів з РФ, який повинен завершитися в лютому 2023 року.

3 листопада країни "Великої сімки" та Австралія погодили встановлення граничної ціни на нафту з Росії.

За підсумками вересня доходи Москви від продажу нафти скоротилися до 15,3 мільярда доларів.

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