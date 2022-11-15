Ціна на WTI з поставкою в грудні впала на 0,6% до 85,39 дол. за барель.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну нафта продовжує падати в ціні.

Як повідомляє Bloomberg, падіння ціни почалося на тлі прогнозів зниження глобального попиту та уповільнення видобутку.

Ціна на WTI з поставкою в грудні впала на 0,6% до 85,39 дол. за барель о 13: 15. у Сінгапурі. На Brent з розрахунками в січні знизилася на 0,3% до 92,89 дол. за барель.

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З початку червня сира нафта втратила приблизно третину своєї вартості через поглиблення економічного спаду. Проте, Організація країн-експортерів нафти і її союзники почали скорочувати видобуток, а санкції ЄС проти Росії стримають потік з грудня, погіршуючи перспективи пропозиції. Спред у часі також сигналізує про короткострокову напруженість.

Ф'ючерси West Texas Intermediate впали до 85 доларів за барель після закриття на 3,5% нижче на попередній сесії.

Як йдеться в матеріалі, на ціни вплинуло уповільнення економіки Китаю в жовтні, оскільки спалахи вірусів відбилися на настроях споживачів і порушили ділову активність. Хоча уряд відтоді пом'якшив деякі заходи Covid Zero, зараження продовжує зростати по всій країні.

"Слабкі дані по Китаю лише зміцнять думку про те, що попит на нафту в країні буде залишатися в занепаді, поки в країні зберігається сувора політика контролю Covid", – сказала засновник Vanda Insights в Сінгапурі Вандана Харі.

Війна в Україні та ситуація з нафтою:

31 травня 2022 року лідери країн ЄС досягли угоди щодо заборони на експорт російської нафти.

За словами президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни Євросоюзу до кінця поточного року.

3 серпня в ОПЕК+ знайшли спосіб стабілізувати ціни на паливо, а 5 вересня прийняли рішення скоротити поставки нафти.

Станом на 14 вересня доходи Росії від експорту нафти впали до мінімуму, а 5 жовтня з'явилася інформація про те, що Росія скоротить обсяги видобутку нафти.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої та очищеної нафти з РФ. ЄС встановив поступовий перехідний період введення санкцій на імпорт і транзит російських нафтопродуктів, який повинен завершитися в лютому наступного року.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що США можуть обмежити ціну на російську нафту до 60 доларів за барель.

За підсумками вересня 2022 року доходи Росії від експорту нафти скоротилися до $15,3 млрд, що є найнижчим показником цього року, на тлі падіння експорту нафти та цін на неї.

3 листопада 2022 року країни G7 та Австралія домовились про встановлення граничної ціни на російську нафту.

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