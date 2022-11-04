Водночас саму ціну на нафту з РФ будуть обговорювати протягом наступних тижнів.

У четвер, 3 листопада 2022 року, країни "Групи семи" та Австралія попередньо домовилися про встановлення граничної ціни на російську нафту наприкінці місяця.

Як стало відомо з власних джерел виданню Reuters, представники США і країн G7 вели інтенсивні переговори щодо встановлення верхньої межі ціни на морські поставки нафти з Росії протягом декількох тижнів. Такий крок міг б гарантувати, що санкції ЄС і США, які запровадили проти РФ через її вторгнення в Україну, не перекриють світовий ринок нафти.

"Коаліція погодилася, що верхня межа буде фіксованою ціною, яка буде регулярно переглядатися, а не знижкою відносно індексованої ціни. Це підвищить стабільність ринку і спростить дотримання вимог, щоб мінімізувати навантаження на учасників ринку", – наводить видання слова джерела.

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Зазначається, що країни поки не узгодили початкову граничну ціну на російську нафту. Вона буде встановлюватися протягом найближчих тижнів.

Регулярний механізм перегляду граничної ціни на російську нафту дозволить у разі потреби стабілізувати ринок. Крім того, це не дозволить Росії маніпулювати цінами.

Світовий ринок нафти: роль Росії

Росія була впливовим гравцем на ринку нафтопродуктів. Однак через вторгнення РФ в Україну та санкції її вплив почав знижуватися.

Європейський союз посилює санкції щодо Російської Федерації, через що Путін може використати нафту як інструмент шантажу, як це було з російським газом.

Раніше повідомлялося, що на дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Москва не може знайти нові ринки для своєї нафти. Агресор має намір забезпечити собі нафтові ринки до того часу, коли 5 грудня набудуть чинності санкції Європейського Союзу щодо морського експорту російської нафти.

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