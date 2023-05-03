Відстрочка по платежах досягнута у відповідь на взаємну послугу – обіцянку побудувати газовий хаб в Туреччині.

Росія дозволила Туреччині відкласти на невизначений строк виплати за минулорічними поставками російського газу. Домовленість досягнута між урядом Туреччини і російською держкорпорацією "Газпром", пише Reuters.

Проблеми з оплатами імпортного газу у турецької влади виникли через різке зростання цін в минулому році - до 97 мільярдів доларів, що майже вдвічі перевищує середній показник за останні роки.

"Були переговори, була досягнута домовленість з Росією, з компанією "Газпром" про відстрочку платежів вище певного рівня після того, як в минулому році ціни надзвичайно зросли, чого ніхто не міг передбачити", — заявив міністр енергетики Туреччини Фатіх Донмез.

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Як пише The Moscow Times, в якості відповідної послуги за відстрочку Кремль попросив Реджепа Ердогана створити в Туреччині газовий хаб, який замінить для Росії зруйновану систему трубопроводів "Північний потік".

Ситуація з нафтогазовим експортом Росії

Після втрати європейського газового ринку, що стало наслідком російського вторгнення в Україну, в Росії почали скорочувати видобуток газу. У першому кварталі 2023 року видобуток газу в Росії впав порівняно з аналогічним періодом 2022 року майже на 10%.

А ось ситуація з нафтою зовсім інша. Хоч Росія не може через санкції продавати нафту в Європу безпосередньо, вона різко наростила експорт до Індії та інші країни "глобального півдня". Через це вартість окремого бареля російської нафти почала падати.

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