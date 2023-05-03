Видобуток газу "Газпромом" продовжує знижуватися на тлі падіння експорту в ЄС.

У першому кварталі 2023 року видобуток газу в Росії впав порівняно з аналогічним періодом 2022 року майже на 10%.

Як повідомляє "Комерсант", основний обсяг зниження видобутку припадає на "Газпром". Видобуток газу "Газпромом" продовжує знижуватися на тлі падіння експорту в ЄС.

Видобуток газу на території країни-агресора в січні-березні знизився на 10% рік до року, до 180 млрд кубометрів, у березні - також на 10%, до 61 млрд кубометрів.

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"Газпром нафта" скоротила видобуток на 18%, до 8,6 млрд кубометрів, у першому кварталі, а в березні — на 22%, до 2,3 млрд кубометрів.

Росія і засекречена інформація

29 квітня 2023 року Уряд РФ заявив про призупинення публікації статистики з видобутку нафти і газу до 1 квітня 2024 року. Заборона на публікацію даних стосується видобутку нафтового газу і газового конденсату, а також такої продукції, як нафтогазоводяна суміш, нафта зневоднена, знесолена і стабілізована, конденсат газовий нестабільний.

Міненерго РФ перестало розкривати статистичні дані про виробництво, пославшись на ризики тиску на учасників російського ринку з боку Заходу. З макропрогнозу Мінекономрозвитку зникли показники, пов'язані з паливно-енергетичним комплексом, зокрема, оцінки обсягів видобутку та експорту нафти, нафтопродуктів і газу.

Крім того, Росстат не опублікував дані про видобуток нафти і газового конденсату в Росії в березні, хоча до цього щомісяця давав інформацію про нафтовидобуток.

Ситуація з газом

25 квітня 2023 року з'явилася інформація про те, що Європейський союз робить свій перший крок у створення пулу покупців природного газу і об'єднанні їх з продавцями, щоб уникнути стрибків цін, які потрясли енергетичні ринки в минулому році.

Станом на 29 квітня 2023 року Росія зменшила транзит газу до Європи через Україну. Прокачування газу було менше до 37 мільйонів кубометрів на добу.

1 травня 2023 року найбільший у світі покупець газу попередив про можливе подорожчання.

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