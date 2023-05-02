Фізичні обсяги експорту нафти з РФ зростають, але її вартість падає.

В останні тижні Росія рекордно наростила морський експорт нафти, при цьому вартість бареля російської нафти навпаки рекордно знизилася. Обіцяне два місяці тому скорочення видобутку нафти в Росії поки не підтверджується.

Як пише Bloomberg, в останній тиждень квітня нафтовий експорт Росії перевищив 4 мільйонів барелів на добу. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вказаний рубіж поставки перетинали лише одного разу.

Провідним покупцем російської нафти стає Індія. За даними Bloomberg, сьогодні Росія вже постачає в цю країну більше нафти, ніж Ірак і Саудівська Аравія разом узяті. Саме вони в минулому були основними постачальниками нафти на індійський ринок.

Відео дня

Однак на тлі зростання фізичних обсягів поставки вартість окремого бареля російської нафти, що купує Індія, навпаки рекордно скоротилася. Згідно з останніми даними, в березні Індія платила 70,18 долара за кожен барель сирої російської нафти, хоча в лютому було 72,14 долара, а роком раніше – 118 доларів.

Але навіть 70 доларів – це явно не межа падіння. Bloomberg констатує, що нафтопереробні заводи Індії стикаються зі все зростаючим тиском з боку Заходу, який встановив цінову стелю в 60 доларів за барель російської нафти.

Видання стверджує, що нещодавно Володимир Путін дозволив постачати нафту в "дружні країни" за ціною нижче 60 доларів.

Експорт російської нафти - останні новини

В кінці лютого - початку березня російська влада заявляла про плани щодо скорочення нафтовидобутку і морського експорту нафти. У квітні ці плани нібито почали втілювати в життя, проте статистика поставок цим заявам явно суперечила.

Крім того, російська влада засекретила дані про видобуток нафти і газу. Це може свідчити як про рекордне падіння видобутку, так і про його таємне нарощування з метою профінансувати війну, порушивши домовленості в рамках картелю ОПЕК+.

Вас також можуть зацікавити новини: