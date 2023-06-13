Росія поглиблює співпрацю між двома країнами, яка, за твердженням США, також включає відправку зброї з Пхеньяну, щоб допомогти Кремлю у війні проти України.

Росія відновила поставки нафти в постраждалу від санкцій Північну Корею вперше з 2020 року.

Як зазначється в матеріалі Bloomberg, таким чином Росія поглиблює співпрацю між двома країнами, яка, за твердженням США, також включає відправку зброї з Пхеньяну, щоб допомогти Кремлю у війні проти України.

Як йдеться в матеріалі, згідно зі звітом комітету з санкцій організації Об'єднаних Націй, Росія почала відправляти нафтопродукти в Північну Корею в грудні 2022 року, що тривало до 2023 року. Дані показали, що поставки були зупинені приблизно в жовтні 2020 року, але Росія відправила близько 67 000 барелів нафти з моменту відновлення потоку.

Відео дня

Відновлення поставок нафти відбувається на тлі активізації співпраці між давніми партнерами в останні місяці, що викликає побоювання, що обидві країни можуть ухилятися від санкцій в партнерстві, яке допомагає обложеній економіці Північної Кореї і поставляє зброю президенту Росії Володимиру Путіну для ведення кровопролитної загарбницької війни в Україні.

Судячи з супутникових знімків, опублікованих на веб-сайті 38 North, наприкінці минулого року Росія та Північна Корея, схоже, відновили торгівлю на своїй єдиній залізничній лінії. Зв'язок було закрито в лютому 2020 року, коли Кім Чен Ин закрив свої кордони від загрози Covid-19.

"Ми стурбовані тим, що КНДР планує постачати більше військової техніки в Росію", - заявив представник Держдепартаменту США, посилаючись на офіційну назву Північної Кореї.

Війна в Україні та російська нафта

Північній Кореї дозволено імпортувати 500 000 барелів нафти на рік відповідно до режиму санкцій ООН. Але вона знайшла способи обійти ці заходи, наприклад, використовуючи перевалку товарів з корабля на корабель у відкритому морі.

12 червня 2023 року повідомлялося про те, що відбулася перша в історії поставка російської нафти в Пакистан. Примітно, що Путін продає нафту Пакистану, навіть не знаючи, чи заплатять за неї.

ОПЕК+ заявила про те, що Росії в 2024 році доведеться скоротити видобуток нафти. Російська квота видобутку нафти в 2024 році зменшиться на 650 тисяч барелів на добу.

Вас також можуть зацікавити новини: