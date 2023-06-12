Це перша в історії поставка російської нафти до Пакистану.

До Пакистану прибула перша партія російської сирої нафти зі знижкою, передбаченою новою угодою, укладеною між Ісламабадом та Москвою.

Як заявив прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф, це перша в історії поставка російської нафти до Пакистану. Він також уточнив, що нафта доставлена в Карачі і на даний момент вона знаходиться в стані розвантаження, повідомляє Reuters.

"Радий повідомити, що перша російська партія сирої нафти зі знижкою прибула в Карачі... Це перша в історії поставка російської нафти в Пакистан і початок нових відносин між Пакистаном та Російською Федерацією", - зазначив Шаріф.

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Офіційний представник порту повідомив, що нафта знаходиться в процесі розвантаження. Як йдеться в матеріалі, нафта зі знижкою поліпшить позиції Пакистану, який зіткнувся з кризою платежів і ризикує оголосити дефолт за своїм боргом.

Росія ж в результаті угоди отримує вихід на новий ринок, на додаток до зростаючих продажів Москви в Індію та Китай. Очікується, що імпорт сирої нафти в країну досягне 100 000 барелів на день після прибуття першої партії 12 червня.

Підтвердження того, як буде проводитися оплата, не надходило. Однак Пакистан нещодавно оголосив про намір дозволити бартерну торгівлю з Росією, Афганістаном та Іраном, що, на думку аналітиків, може знизити потребу в доларах і ризик транскордонної контрабанди енергоносіїв.

Пакистан і російська нафта

16 грудня 2022 року міністр нафти Пакистану Мусаддік Малік заявив про те, що Росія знизила ціну на нафту для Пакистану. Повідомлялося, що Пакистан буде купувати російську нафту зі знижкою, оскільки спотові ціни залишаються поза ціновим діапазоном Пакистану.

20 квітня 2023 року Пакистан вперше закупив уцінену російську нафту. Повідомлялося, що Пакистан купуватиме лише нафту, а не рафіноване пальне. Очікується, що імпорт досягне 100 000 барелів на добу, якщо перша угода пройде гладко.

Пакистанська Refinery Limited (PRL) (PKRF.PSX) спочатку буде переробляти російську нафту в пробному циклі, а потім Pak-Arab Refinery Limited (PARCO) та інші нафтопереробні заводи.

Станом на 10 травня 2023 року повідомлялося про те, що Пакистан не хоче платити Кремлю за нафту в доларах. Пакистан зацікавлений в довгостроковій угоді на покупку російської нафти, проте вважає за краще проводити оплату у валюті Китаю, а не США, незважаючи на те, що перша партія була оплачена в американських доларах.

Міністр енергетики країни Хуррам Дастгір Хан заявив, що Пакистан хотів би, щоб подальші закупівлі здійснювалися в юанях, оскільки країна має угоду про валютні свопи з Китаєм

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