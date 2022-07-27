Пхеньян відреагував на військові навчання Південної Кореї та США в липні

Північна Корея пригрозила новою корейською війною. КНДР звинуватила США і Південну Корею в "розпалюванні військових дій".

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Відзначається, що США і Південна Корея в липні провели спільні військові навчання.

"Спільні військові навчання США та Південної Кореї, які проводяться з густим пороховим запахом, загострюють ситуацію на Корейському півострові", – заявили в МЗС Північної Кореї.

При цьому дипломати КНДР назвали Південну Корею "Ордою, яка бажає жахів війни".

Варто відзначити, що Північна Корея не вперше негативно реагує на навчання США і Південної Кореї. Пхеньян називав маневри прелюдією до вторгнення і погрожував "другою корейською війною".

Як раніше повідомляв УНІАН, 13 липня МЗС України заявило про розрив дипломатичних відносин з Північною Кореєю через визнання "незалежності" тимчасово окупованих російською армією територій Донбасу.

В українському зовнішньополітичному відомстві заявили, що це спроба підірвати суверенітет і територіальну цілісність України з боку Пхеньяна, грубе порушення Конституції України, Статуту ООН і основоположних норм і принципів міжнародного права. Визнання північнокорейським режимом "суб'єктності" російських окупаційних режимів у Донецькій і Луганській областях є нікчемним, не матиме юридичних наслідків і не змінить міжнародно визнаних кордонів України.

У свою чергу північнокорейський МЗС заявив, що" Україна не має права піднімати питання суверенітету після приєднання до несправедливих і незаконних дій США, які порушили суверенітет Пхеньяна".

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