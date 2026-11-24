Російський чиновник брав участь у спробах легалізувати військову окупацію ЗАЕС.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав абсурдним призначення підсанкційного російського чиновника заступником генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Повідомлення опубліковано у соцмережі X.

"Ця людина безпосередньо брала участь у спробах легалізувати першу в історії військову окупацію найбільшої атомної електростанції Європи – Запорізької АЕС. Співучасник одного з найбільших актів крадіжки та найтяжчих злочинів проти ядерної безпеки тепер стане частиною керівництва МАГАТЕ", – наголосив голова зовнішньополітичного відомства.

Він розкритикував таке рішення, заявивши, що слабкість і відсутність принципів не відповідають потребам світу в умовах кризи, коли особливо важливо дотримуватися цілей і принципів Статуту ООН.

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"Я доручив нашим дипломатам офіційно донести нашу позицію шляхом демаршу та направлення ноти протесту", - додав Сибіга.

Зв’язки МАГАТЕ і Росії – останні новини

В МАГАТЕ повідомили про призначення на посаду керівника напряму ядерної енергетики російського посадовця Олексія Ферапонтова. У 2023 році Україна запровадила проти Ферапонтова санкції за сприяння повномасштабному вторгненню Росії, зокрема окупації Запорізької атомної електростанції.

Міністерство енергетики України закликало гендиректора МАГАТЕ відмовитися від такого призначення.

Раніше провідний експерт з радіаційної безпеки, експерт з ядерної енергетики "Greenpeace Україна" Ян Ванде Путте заявив, що МАГАТЕ підтримує російську дезінформацію та по суті підтримує агресора, ставлячи тим самим під загрозу ситуацію на окупованій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).

За його словами, МАГАТЕ є упередженими щодо Росії, адже заступником генерального директора Агентства Рафаеля Гроссі був колишній співробітник "Росатома" і співорганізатор окупації ЗАЕС Михайло Чудаков.

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