МАГАТЕ попередило про військову загрозу для всіх АЕС України

На Рівненській АЕС фахівці МАГАТЕ нещодавно були змушені сховатися у бомбосховище.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило про посилення військової активності поблизу всіх українських атомних електростанцій – Рівненської, Південноукраїнської, Хмельницької і Чорнобильської, а також окупованої росіянами ЗАЕС. Про це МАГАТЕ повідомило на своєму сайті.

Протягом останніх двох тижнів місія МАГАТЕ на ЗАЕС отримувала повідомлення про збереження військової активності в районі об’єкта. Зокрема, йшлося про удар безпілотника по турбінній залі шостого енергоблоку, що стався 30 травня.

Під час подальших інспекцій фахівці агентства зафіксували пошкодження: у стіні було виявлено отвір, а також локальне ураження металевого облицювання порожньої труби, розташованої за кілька метрів від місця удару. Зараз експерти продовжують детально оцінювати стан ураженої ділянки та можливі наслідки інциденту.

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"Це перший випадок з квітня 2024 року, коли військова активність безпосередньо вплинула на майданчик ЗАЕС", – заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Крім того, ескалація спостерігалась і поблизу Чорнобильської АЕС. 7 червня безпілотник влучив у централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива, розташоване в зоні відчуження – лише за кількасот метрів від місця, де відпрацьоване паливо зберігається у контейнерах. Рівні радіації на об’єкті залишилися в межах норми.

"Атака на об’єкт із великими обсягами ядерного матеріалу є надзвичайно небезпечною. Цього не повинно відбуватися", – зазначив Гроссі.

Невідомо, коли об’єкт зможе знову почати приймати відпрацьоване паливо з діючих атомних електростанцій України.

Групи МАГАТЕ також повідомляли про військову активність на трьох діючих атомних електростанціях України – Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській, а також на Чорнобильському майданчику.

Протягом останніх двох тижнів команди МАГАТЕ зафіксували понад 100 безпілотників у межах зон спостереження навколо об’єктів – деякі з них наближалися на відстань до 2 км.

На Рівненській АЕС команда МАГАТЕ була змушена укриватися на території станції вранці 3 червня, тоді як на Чорнобильському майданчику вони неодноразово чули стрілянину у відповідь на виявлення безпілотників.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Зараз команда МАГАТЕ спостерігає за роботами з розмінування, які проводяться для забезпечення термінового ремонту останньої діючої основної лінії електропостачання ЗАЕС після кількох днів інтенсивної військової активності. Присутність команди необхідна для посилення та підтримання режиму припинення вогню, досягнутого за посередництва МАГАТЕ, який набув чинності в п’ятницю.

Нагадаємо, раніше РФ та Україна погодили тимчасове локалізоване припинення вогню, що дозволяла розпочати ремонт на лінії електропередачі 750 кВ "Дніпровська", яка була відключена з 24 березня 2026 року. Наразі станція залежить від однієї зовнішньої лінії живлення – резервної лінії 330 кВ "Феросплавна-1". Ремонтні роботи термінові з огляду на вразливий стан єдиної залишкової зовнішньої резервної лінії електропостачання ЗАЕС.

Після відключення лінії "Дніпровська" в березні лінію "Феросплавна-1" шість разів відключали, що змушувало станцію повністю покладатися на аварійні дизель-генератори для електроенергії, необхідної для охолодження шести реакторів і запобігання ядерній аварії.

Лише за останні два тижні ЗАЕС тричі втрачала зовнішнє електропостачання, а найостаніше – 5 червня, коли станція пережила вже 18-те відключення зовнішнього живлення з початку війни. Відключення тривало 15 годин, ставши одним із найдовших за весь період війни.

АЕС в Україні – останні новини

Раніше експерт з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна повідомила, що окупаційні сили можуть використати Запорізьку АЕС у військових цілях, подібно до того, як улітку 2023 року було підірвано греблю Каховської ГЕС.

До цього російське керівництво ЗАЕС заявило про нібито удари по об’єкту з боку України наприкінці травня. Після цього в МАГАТЕ наголосили на загрозі ядерній безпеці та почали вимагати від російської сторони доступу до об’єкта.

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