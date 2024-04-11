Пошкоджень зазнали підстанції та об’єкти генерації.

В ніч на 11 квітня Росія атакувала дронами та ракетами об’єкти енергетичної інфраструктури у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській, а також Одеській областях. Про це повідомила прес-служба Міенерго.

Зазначається, що на Одещині та у Запорізькій області на високовольтних підстанціях внаслідок атаки пошкоджено обладнання. У Львівській, Харківській, Київській областях під час повітряної тривоги відключалося обладнання на об’єктах генерації електроенергії.

До того ж у Львівські області ворог атакував об’єкт газової інфраструктури. Без постраждалих.

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В "Укренерго" уточнили, що внаслідок атаки були пошкоджені підстанції та об’єкти генерації компанії в Одеській Харківській, Запорізькій, Львівській, та Київській областях. З 6:31 в Харківській області введені графіки аварійних відключень. В інших регіонах обмеження не застосовуються.

В ДТЕК повідомили, Росія атакувала дві теплоелектростанції компанії. Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Атака РФ 11 квітня

В ніч проти четверга, 11 квітня, російські окупаційні війська підняли в небо стратегічну авіацію. Було зафіксовано пуски ракет з літаків Ту-95МС. Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу.

Щодо наслідків масованої атаки на Київщину начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що "тривога тривала більше 5 годин. На жаль, під час повітряної тривоги на Київщині атаковано об'єкт критичної інфраструктури.

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