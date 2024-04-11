Крім того, вже кілька годин триває атака ударними безпілотниками.

В ніч проти четверга, 11 квітня, російські окупаційні війська підняли в небо стратегічну авіацію. Було зафіксовано маневри в районі пусових рубежів, можливі пуски ракет з літаків Ту-95МС.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. У багатьох регіонах було оголошено повітряну тривогу.

"Стратегічні бомбардувальники Ту-95МС здійснили маневр в районі пускових рубежів. Імовірні пуски крилатих ракет. Якщо пуски реальні, розрахунковий час входження ракет в повітряний простір України 04:15-04:30. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", – заявили військові.

Відео дня

Новина оновлюється...

Оновлено 05:05: Ракети з Ту-95МС заходять через Чернігівську область, курс південно-західний.

Оновлено 05:03: У Харкові лунають вибухи. Місто під ударом російських ракет, повідомляє мер Ігор Терехов.

"Николаевский Ванек" пише, що місто під обстрілом баллістикою. Окупанти б'ють із території Білгородської області РФ.

Оновлено 05:01: Мешканців Дніпра закликають пройти до укриттів.

Оновлено 04:59: Ракети в Запорізькій області, курс північно-західний, повідомили в ПС ЗСУ.

Оновлено 04:58: Повітряні сили повідомляють про ракету в напрямку Миргорода Полтавської області.

Тим часом "Николаевский Ванек" пише, що перші ракети залітають на територію України через Сумську область в напрямку Полтавської. Також ракети залітають через Запорізьку область в бік Дніпропетровської.

Оновлено 04:47: Повітряна тривога поширилася на всі регіони України. Варто зазначити, що на Київщині та в західних областях фіксуються "Шахеди". Про входження ракет з Ту-95МС до повітряного простору України наразі не повідомлялося.

Оновлено 04:02: За уточненими даними, у повітрі перебувають близько дев'яти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Для південних та східних областей оголошено ракетну небезпеку через загрозу пусків з Ту-95МС.

Що передувало

Нагадаємо, що біля 01:10 у Повітряних силах повідомили, що було зафіксовано зліт близько 7 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленья (Мурманська область, РФ). Вони летіли в напрямку пускових рубежів.

Крім того, вже кілька годин триває атака ударними безпілотниками типу Shahed-136.

Атаки РФ по Україні: останні новини

Ввечері 10 квітня російські окупанти вдарили по Одещині балістикою. Внаслідок ворожої атаки загинуло 4 людинив тому числі одна дитина - 10-річна дівчинка.

Також відомо про 14 поранених. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що четверо людей перебувають у важкому стані, лікарі борються за їх життя, пʼятеро – у стані середньої тяжкості та ще пʼять осіб мають легкі поранення.

Крім того, загарбники вдарили по Харківщині. Внаслідок ворожого обстрілу Липців загинула 14-річна дівчинка. Згодом стало відомо про ще двох жертв – загинули жінки 43 та 59 років. Також є постраждалі – це хлопець 16 років та жінка 34 років

Вас також можуть зацікавити новини: