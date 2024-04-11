Наразі інформація щодо постраждалих та загиблих не надходила.

Сьогодні цілу ніч російські окупанти масовано атакували Київську область дронами-камікадзе та ракетами.

Щодо наслідків масованої атаки на Київщину начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що "тривога тривала більше 5 годин. На жаль, під час повітряної тривоги на Київщині атаковано об'єкт критичної інфраструктури", - деталізував він.

За даними Кравченка, наразі інформація щодо постраждалих та загиблих не надходила.

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"Всі оперативні служби на місці, триває гасіння пожежі на об’єкті. Вся детальна інформація згодом", - зазначив він.

Удари окупантів по Україні

10 квітня окупанти неодноразово били по Одещині балістикою. Внаслідок ворожої атаки загинуло 4 людини, в тому числі о10-річна дівчинка. Також відомо про 14 поранених.Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що четверо людей перебувають у важкому стані, лікарі борються за їх життя, пʼятеро – у стані середньої тяжкості, решта мають легкі поранення.

Крім того, загарбники вдарили по Харківщині. Внаслідок ворожого обстрілу Липців загинула 14-річна дівчинка. Згодом стало відомо про ще двох жертв – загинули жінки 43 та 59 років.

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