Матеріали справ стосовно воєнкомів передано компетентним органам.

Національне агентство з питань запобігання корупції за останні півроку виявило у воєнкомів необґрунтовані активи та ознаки незаконного збагачення на понад 255 мільйонів гривень

"Під час проведення моніторингу способу життя керівного складу працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило необґрунтовані активи або ознаки незаконного збагачення на понад 255 млн грн. Цю суму виявлено лише за останні півроку у воєнкомів, матеріали справ стосовно яких передано до відповідних органів", - йдеться у повідомленні агентства.

Зокрема, у липні 2023 року працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику Одеського обласного ТЦК Євгену Борисову за незаконне збагачення на понад 188 млн грн та умисне ухилення від несення служби. В основу підозри лягли матеріали НАЗК.

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Крім того, в поле зору НАЗК потрапив його підлеглий (заступник начальника ТЦК – начальник сектору комплектування Одеського обласного ТЦК) Денис Галушко. Моніторинг способу життя воєнкома виявив ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про його незаконне збагачення на понад 14 млн грн. Його близькі особи – дружина, мати, теща і син – стали власниками дороговартісного автопарку та нерухомості, не маючи на це доходів із законних джерел. НАЗК затвердило обґрунтований висновок стосовно Галушка та надіслало його до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Разом з тим, у жовтні НАЗК на підставі інформації з матеріалів кримінального провадження, отриманої від слідчих Національної поліції в Миколаївській області, а також проведеного моніторингу способу життя, виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про незаконне збагачення начальника Малиновського районного ТЦК Одеси Вячеслава Кушнерова на суму майже 47 млн грн.

Так, у власності його дружини, матері, тещі та сина була виявлена нерухомість та автопарк. Декларант не скористався своїм правом пояснити Національному агентству джерела походження усіх зазначених коштів, тож НАЗК направило матеріали справи до СУ ГУНП в Миколаївській області для притягнення його до кримінальної відповідальності.

До того ж, НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на майже 8,5 млн грн і у керівника Дніпропетровського обласного ТЦК Анатолія Пікала. Його батько та дружина впродовж останніх років набули рухоме та нерухоме майно за кошти, законність походження яких довести не змогли. Справу передано до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Також, заступник начальника Полтавського обласного ТЦК набув необґрунтованих активів, які виявило НАЗК. Різниця між вартістю набутого майна та законними доходами родини становить понад 1,8 млн грн. Матеріали справи передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

При цьому, ще одним посадовцем, щодо якого НАЗК провело моніторинг способу життя, став начальник Самбірського районного ТЦК Львівської області. Зокрема, встановлено, що декларант та його дружина впродовж 2020-2022 років придбали низку об’єктів нерухомого майна. Різниця між вартістю активів та офіційними доходами родини становить понад 4,4 млн грн. Матеріали передано до САП для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави.

"Таким чином, під час проведення моніторингу способу життя керівників ТЦК було виявлено необґрунтовані активи та ознаки незаконного збагачення на 255 млн 629 тис. грн", - наголошується у повідомленні.

Як зазначають у НАЗК, однією з найпоширеніших корупційних практик, яка створює умови для незаконного збагачення воєнкомів, є отримання ними неправомірної вигоди за надання військовозобов’язаним можливості уникнути мобілізації через визнання особи непридатною до служби рішенням ВЛК.

В НАЗК вважають, що мінімізація корупційних ризиків можлива, передусім, за допомогою цифровізації усіх відповідних процесів, внесення до Єдиного реєстру військовозобов’язаних повної та достовірної інформації, а також обміну інформацією між усіма реєстрами.

Звільнення воєнкомів - останні новини

У липні 2023 року Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний призначив нового начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки замість звільненого напередодні Євгена Борисова.

Залужний наголосив, що йдеться про одного з найкращих військових командирів. За його словами, це полковник Олександр Охріменко, який донині був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

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