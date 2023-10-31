Там часом Європа імпортувала приблизно стільки ж російського скрапленого природного газу, як того року.

З січня по вересень 2023 року Європа імпортувала приблизно стільки ж російського скрапленого природного газу (СПГ), скільки за аналогічний період минулого року. Іспанія та Бельгія подвоїли імпорт скрапленого газу з Росії за цей період, повідомляє видання Euobserver.

Серед країн-членів ЄС Іспанія є найбільшим імпортером російського СПГ, за нею йдуть Франція та Бельгія. Згідно з даними, приблизно 27% імпортованого Іспанією СПГ надійшло з Росії, а до Бельгії надійшло ще більше - 37%. Франція, зі свого боку, отримувала 15% свого СПГ з Росії.

З січня по липень 2023 року Іспанія заплатила 1,6 млрд євро за російський СПГ, що робить її найбільшим покупцем в ЄС. Франція та Бельгія не відстали, заплативши по 1,3 млрд євро за імпорт російського СПГ.

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Загалом, згідно зі звітом IEEFA, ЄС витратив близько 5,5 млрд євро на російський СПГ.

Газові санкції проти Росії

Росія почала втрачати позиції на європейському ринку газу ще з минулорічного рішення Путіна перевести оплату за газ на рублі. Цей крок суперечив існуючим контрактам, і країни Європи стали відмовляти цій вказівці, заявивши, що G7 не платитиме за газ в рублях на вимогу Кремля.

Російська компанія "Газпром" вдалася до практики "самоембарго": вона почала припиняти постачання газу країнам, що не погоджувалися з умовами оплати газу у рублях. Ця дія була націлена на шантаж європейців, проте призвела лише до втрати клієнтів. Єврокомісія заявила, що країни ЄС не будуть оплачувати російський газ у рублях.

За даними Єврокомісії ЄС знаходиться на шляху до досягнення своєї мети — кінця залежності від російського газу протягом цього десятиліття.

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