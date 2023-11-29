Це дозволяє Москві заробляти більше грошей на вбивство українців.

Європа таємно збуває через свої порти понад 20% скрапленого газу, який отримує від Росії, розпродаючи його в інші країни світу, розташовані поза ЄС. Цим вона допомогає Москві заробляти "криваві гроші" на війну з Україною.

Контракти на так звану перевалку російського СПГ були заборонені у Великій Британії та Нідерландах. Водночас дані за 2023 рік свідчать про те, що значна частина партій російського газу регулярно перевантажуються між танкерами в Бельгії, Франції та Іспанії, перш ніж експортуються покупцям на інших континентах, пише Financial Times.

Відповідний процес відбувається за підтримки "арктичного флоту" РФ: танкери "льодового класу" використовуються для перевезень партій газу між півостровом Ямал і північно-західною Європою. Далі ресурс перевантажують на "класичні" танкери, які прямують в порти Бельгії, Іспанії та Франції, а згадані вище кораблі повертаються на північ з порожніми "ємностями" для нових партій газу.

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Переважну частину газу країни отримують від сибірського заводу "Ямал СПГ", де найбільшими акціонерами є другий за обсягами постачальник природного газу в Росії "Новатек", Китайська національна нафтогазова корпорація і французька енергетична компанія TotalEnergies.

Зазначається, що у період з січня по вересень поточного року із 17,8 млрд кубометрів російського скрапленого природного газу таким чином відвантажили приблизно 21% ресурсу до країн, які знаходяться поза ЄС. Таких як Китай, Японія та Бангладеш. Про це свідчать дані аналітичного центру "Інститут економіки енергетики та фінансового аналізу".

"Зебрюгге в Бельгії та Монтуар-де-Бретань у Франції отримали найбільше російського ЗПГ з усіх портів ЄС у 2023 році", - акцентує Financial Times.

На відміну від вугілля та нафти, російський газ не підпав під пакет санкцій ЄС. Однак Європейська комісія у своїй заяві наголошувала, що країни-члени мають позбутися енергетичної залежності від Росії до 2027 року.

Провідний енергетичний аналітик IEEFA Ана-Марія Яллер-Макаревич констатує: якщо порівнювати "газову" співпрацю ЄС з Росією до початку і після початку повномасштабної війни в України, то Європа скоротила обсяги подібних перевалок. Однак наразі їх рівень залишається "значним".

"ЄС не думає про це, коли говорить про заборону... Вони не враховують перевалку", - каже вона.

Водночас колишній державний секретар Норвегії з питань енергетики та радник консалтингової компанії Eurasia Group Амунд Вік вважає, що Європа потрапила у складне становище в питанні торгівлі газом. "Складно виступати проти експорту СПГ в інші країни, якщо вони самі його використовують", - сказав він.

Ймовірно, Європа "ходитиме навшпиньки" навколо цієї теми всю зиму, не приймаючи потрібних рішень, натякнув він.

Раніше ЄС імпортував 155 млрд кубометрів трубопровідного газу з Росії, що становило близько 40% від загального обсягу поставок. Щоб замінити цей газ, ЄС значно збільшив імпорт скрапленого природного газу з таких країн, як США, Норвегія і Катар. Але, попри це, ЄС також має намір імпортувати рекордні обсяги переохолодженого палива з Росії і цього року.

Політики ЄС відстоюють продовження імпорту з Росії, пояснюючи це довгостроковими контрактами, укладеними ще до війни. Вони кажуть, що якщо розірвати домовленності достроково, то компанії ЄС будуть змушені виплатити значну грошову компенсації Росії. Наприклад, бельгійська газова компанія Fluxys має 20-річний контракт з Ямалом (його термін спливає лише у 2039 році). Уряд Бельгії вже казав, що має рішучість вирішити цю проблему та шукає відповідні шляхи.

Своєю чергою Міністерство енергетики Франції відкрито казало, що не планує щось змінювати у перевалці російського СПГ у французьких портах. "Франція і Європа значно зменшили свою залежність від споживання російського газу, диверсифікувавши джерела постачання", - казав речник міністерства.

Комісар з питань енергетики ЄС Кадрі Сімсон натякала у вересні 2023 року, що країни-члени мають скоротити або повністю припинити експорт російського СПГ.

Очікується, що цього грудня політики конкретизують правила, за якими збираються заблокувати присутність СПГ газу з РФ та Білорусі на європейському ринку.

Іспанія та Бельгія подвоїли імпорт скрапленого газу з Росії

У жовтні видання Euobserver повідомило, що Іспанія та Бельгія подвоїли імпорт скрапленого газу з Росії в період з січня по вересень 2023 року.

Зокрема, Іспанію назвали найбільшим імпортером російського скрапленого газу серед країн ЄС. Далі за нею у рейтингу згадувалися Франція та Бельгія.

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