На об’єкті проводили перевантаження ядерного палива і плановий ремонт обладнання.

НАЕК "Енергоатом" на виконання завдання Міністерства енергетики підключив черговий енергоблок-тисячник до енергомережі після планового ремонту. Про це в Telegram повідомила пресслужба "Енергоатома".

Зазначається, що на об’єкті проводили перевантаження ядерного палива і плановий ремонт обладнання.

"Завдяки оперативним діям українських атомників, повернення енергоблоку у штатний режим значно підсилить вітчизняну енергомережу. Враховуючи складну ситуацію в енергетиці, фахівці компанії докладають максимум зусиль для оперативного проведення планово-попереджувальних ремонтів за умови забезпечення необхідної якості проведення робіт", – йдеться у повідомленні.

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У НАЕК додали, що всі інші енергоблоки, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють у плановому режимі.

Ситуація в енергосистемі України

Директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що відчутне скорочення тривалості відключень світла в Україні може бути з середини серпня, але українцям може стати трохи легше вже наступного тижня.

Раніше УНІАН писав, що Державна інспекція енергетичного нагляду України поглиблено перевірить застосування операторами системи розподілу (обленерго) графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях.

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