Після планового ремонту 24 липня до енергосистеми було підключено один з атомних блоків.

Підключення двох атомних енергоблоків до української енергосистеми дозволили українцям одразу відчути поліпшення ситуації зі світлом. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Це та подія, яку відчує кожен українець. Я про це казав у Верховній Раді. В пʼятницю була година запитань до уряду. Я казав, що найближчим часом всі відчують зміну в ситуації. Ось це якраз запуск минулого тижня одного атомного блоку і цього тижня другого атомного блоку", – сказав Галущенко.

Він також зазначив, що як минулого тижня, так і зараз було суттєво скорочено тривалість ремонтної кампанії за допомогою героїчної праці енергетиків.

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"Питання не просто скоротити ремонтну кампанію, а зробити це з дотриманням всіх вимог ядерно-радіолокаційної безпеки. Майже на два тижні скорочено ремонтну кампанію. Сьогодні пуск блока насправді відчула вся Україна, тому що сьогодні (24 липня – УНІАН) до 16:00 взагалі не було відключень жодних по Україні. В деяких регіонах до 18:00. А завтра буде ситуація ще краще", – додав міністр.

Виведення енергоблоків з ремонту

17 липня "Енергоатом" підключив черговий енергоблок-тисячник до енергомережі після планового ремонту. На об’єкті тоді проводили перевантаження ядерного палива і плановий ремонт обладнання.

24 липня після планового ремонту, який завершили раніше строку, до енергосистеми було підключено один з атомних блоків. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми і зменшить існуючий дефіцит електроенергії.

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