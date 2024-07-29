За його словами, наразі неможливо навіть придбати когенерацію, оскільки такої кількості на ринку поки не існує.

Мер Дніпра Борис Філатов вважає, що цієї зими треба готуватись не до графіків відключень, а до графіків включень електроенергії.

"Наприклад, "Укренерго", як провідна організація, яка відповідає за все з точки зору опалення, зовсім не дає ніяких сценаріїв і не коментує. Я розумію цю офіційну позицію, бо давати будь-які прогнози зараз неможливо, тому що ми не знаємо, які далі будуть обстріли, з якою інтенсивністю, з якою ефективністю буде працювати ППО тощо. Але хочу сказати, що нам потрібно готуватися, скажімо так, не до графіків відключень, а до графіків включень електроенергії. Це базові речі, буде в будь-якому випадку під час опалювального сезону рости енергоспоживання, і тому це дуже велика проблема", - пояснив міський голова в інтерв'ю "РБК-Україні".

Він додав, що чує багато нарікань від мешканців Дніпра на відсутність води. За словами Філатова, корінь проблеми у електроенергії - коли її немає, не працюють насоси, а без води немає й опалення.

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"На жаль, у наших співгромадян є така ілюзія, що все можна втримати на генераторі... Є таке обладнання, яке неможливо втримати генераторами, якщо це не генератори з якимись просто колосальними мегаваттами. Без зайвих подробиць я скажу, що ми встановили для підтримування всієї критичної інфраструктури десь біля 300 генераторів. Але якщо порахувати, що ці всі генератори будуть працювати, уявіть собі, що це 30 тонн дизельного пального на годину. Де взяти стільки пального, я вже не кажу про те, скільки це коштує", - пояснив мер.

Він закликав громадян не шукати винних всередині країни, адже за цими негараздами стоїть Російська Федерація. Також Філатов розповів про підготовку до зими. На його думку, хоча громадяни мають подбати про своє домогосподарство, але влада повинна підставити плече.

"Зараз уряд розробив дуже, як я розумію, ефективну програму, створений консорціум з 17 банків, в тому числі державних, приватних, з іноземним капіталом, які будуть кредитувати в тому числі населення на придбання цього обладнання. Але знову є питання: якщо люди зможуть брати гроші безвідсотково і купувати обладнання – а де стільки його взяти на таку велику країну, як Україну? Це перше. І друге, вже зараз ми всі бачимо, що на ринку зростає ціна, тому що зростає попит", - додав мер.

Ще одним фактором є те, що наразі неможливо встановити когенерацію - відповідні генератори газово-поршневі. Причина у тому, що їх просто немає на ринку, в тому числі на зовнішньому. На ці товари зараз черга.

Донори та українські партнери допомагають, але стільки обладнання, скільки потрібно Україні, зараз просто немає на ринку. А часу на його виготовлення та встановлення не вистачає.

Відключення електроенергії

В "Укренерго" заявили, що енергосистема України пройшла найбільш складний період літа і у наступні декілька тижнів можна очікувати на покращення ситуації.

Народний депутат України, член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк прогнозує важку зиму.

"Ніхто не може сьогодні спрогнозувати наступну зиму: чи вона буде надто складною, чи просто складною. Те, що вона не буде простою, як звичайна класична зима, коли є 24 години на добу і тепло, і електроенергія, і підігрів води, і постачання води. Росіяни будуть робити все можливе, щоб зробити максимальні незручності українцям і загнати в депресивний стан", - заявив Нагорняк.

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