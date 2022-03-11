Спроби відновити зовнішнє електропостачання ЧАЕС досі тривають.

Чорнобильську АЕС вдалося забезпечити додатковим запасом дизельного палива для дизельних електростанцій, що забезпечують аварійне електроживлення сховищ відпрацьованого ядерного палива.

Про це повідомляє прес-служба Державної інспекції ядерного регулювання України у Facebook.

"За інформацією керівництва ДСП "Чорнобильська АЕС", що наразі знаходиться у м. Славутич, майданчик АЕС вдалось забезпечити додатковим запасом дизельного палива для дизельних електростанцій, що забезпечують аварійне електроживлення сховищ відпрацьованого ядерного палива, а також нового безпечного конфайменту над об’єктом "Укриття". Тривають спроби відновити зовнішнє електропостачання майданчика", - йдеться в повідомленні.

У ДІЯРУ додали, що всі об’єкти ДСП "Чорнобильська АЕС", що знаходяться в зоні відчуження, продовжують перебувати під контролем військових країни-агресора.

Інспекція нагадує, що починаючи з 11:22 9 березня 2022 року на майданчику Чорнобильської АЕС відсутнє електропостачання та, відповідно, відсутній будь-який зв'язок із персоналом, що перебуває на станції. Регулюючий контроль за станом ядерної та радіаційної безпеки на майданчику АЕС та на території зони відчуження, а також контроль ядерних матеріалів на підприємстві неможливий.

Нагадаємо, 24-го лютого окупаційні війська РФ внаслідок нападу взяли під контроль всі об'єкти ДСП ЧАЕС.

У зоні Чорнобильскої АЕС розташовано декілька сховищ відпрацьованого ядерного палива, а також об’єкт "Укриття" – ізоляційна споруда над четвертим енергоблоком ЧАЕС, побудована після вибуху 4-го реактора. В "Енергоатомі" повідомили, що на сховищі зберігається близько 20 тисяч відпрацьованих паливних збірок, які потребують постійного охолодження.

У результаті ворожих дій російських окупантів Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена. Станом на 9 березня повідомлялося, що роботи аварійних дизельних генераторів для електропостачання важливих систем вистачить лише на 48 годин. Після цього контроль за ядернонебезпечними об’єктами буде повністю втрачено.

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