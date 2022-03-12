Наразі вдалось відремонтувати одну секцію, проте живлення не відновили.

Технічні працівники ремонтують пошкоджені російськими окупантами електромережі Чорнобильської АЕС.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гросі, повідомляє прес-служба Енергоатома.

Наразі вдалось відремонтувати одну секцію. Проте електроживлення не відновилось. Це вказує на наявність пошкоджень мережі в інших місцях.

"Ремонтні роботи будуть продовжені, не дивлячись на складу ситуацію за межами АЕС", - наголосив Гросі.

Ситуація на ЧАЕС:

24 лютого 2022 року в результаті російського збройного нападу всі об'єкти ДСП "ЧАЕС", розташовані в зоні відчуження, взяли під контроль російсько-фашистські війська.

9 березня в результаті ворожих дій окупантів була повністю знеструмлена Чорнобильська АЕС.

Того ж дня Україна інформувала Міжнародне агентство з атомної енергії про те, що ЧАЕС була відключена від електромережі та втратила зовнішнє електропостачання.

Українська сторона 9 березня заявила, що на відновлення електропостачання є 48 годин.

Біля Чорнобильської АЕС тривають бойові дії, що унеможливлювало проведення ремонтних робіт та відновлення енергоживлення.

В "Укренерго" заявили, що очікують безпечного коридору, який надасть можливість відновити лінію, яка живить Чорнобильську АЕС. Ремонтна бригада готова виконати ремонт лінії негайно, попри погрози розстрілу з боку ворога.

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