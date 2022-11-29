На 8 годин споживачів відключають від живлення, на 4 – подають електроенергію, опісля на 8 годин знову відключають.

У Львівській області електроенергію вимикають з інтервалом у 8 годин.

Про це у Telegram-каналі повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"На Львівщині тривають аварійні відключення електроенергії. Відучора вони відбуваються таким чином: на 8 годин споживачів відключають від живлення, на 4 – подають електроенергію, опісля на 8 годин знову відключають", - зазначив він.

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За словам Козицького, це вимушені заходи через дефіцит потужності в енергосистемі держави. Подібні відключення відбуваються в усіх областях.

Відключення електроенергії в Україні

28 листопада внаслідок стрімкого зростання дефіциту потужності по всій території України застосовувалися аварійні відключення електроенергії.

Як повідомили у ДТЕК, у Києві давали світло по дві-три години двічі на добу. Згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго", потрібно знизити 60% потужності споживання Києва.

Генеральний директор Державного енерготрейдера "Енергетична компанія України" Віталій Бутенко наголосив, що оновлення енергосистеми сильно залежить від навантаження в тих чи інших регіонах країни. Тому економити електроенергію треба навіть після відновлення енергопостачання.

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