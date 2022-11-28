Оновлення енергосистеми сильно залежить від навантаження в тих чи інших регіонах країни.

Українці повинні економити електрика після відновлення енергопостачання тому, що це допомагає швидше відновлювати зруйновані російськими окупантами енергомережі.

Про це сказав генеральний директор Державного енерготрейдера "Енергетична компанія України" Віталій Бутенко в ефірі інформаційного телемарафону, зазначивши при цьому, що немає особистих привілеїв при підключенні споживачів, але в першу чергу завжди йде критична інфраструктура.

Оновлення енергосистеми сильно залежить від навантаження в тих чи інших регіонах. Тому енергетики навіть після відновлення живлення просять українців економити електроенергію.

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"Якщо навантаження сильно збільшується в одному місті, то виникає напруга в іншому місті. Це також може стати проблемою для більш швидкого оновлення енергосистеми", - пояснив Бутенко.

Він також зазначив, що українці ще спостерігатимуть загальне коливання дефіциту в енергосистемі навіть коли ситуація стабільна.

Удар по енергосистемі України:

Дефіцит потужності в українській енергосистемі викликаний масованими російськими обстрілами. 10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

17 листопада в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії. 18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води і продуктів. У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму заради енергозбереження.

Станом на 19 листопада 2022 року окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна.

23 листопада Росія знову вдарила по енергосистемі України. Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекауту. АЕС були зупинені. Міненергетики України заявило про те, що блекаут почався у всій енергосистемі країни.

24 листопада в Києві були знеструмлювати 70% житлових будинків. ДТЕК повідомив про те, що в Києві світло включать на 2-3 години.

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