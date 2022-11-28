Жителям столиці пообіцяли, що повернуться до відключення за графіками, як тільки вдасться збалансувати ситуацію

Жителів та гостей Києва очікують подальші екстрені відключення світла. Даний крок необхідний, щоб збалансувати енергосистему й уникнути аварій на обладнанні.

Згідно з розпорядженням НЕК Укренерго, потрібно знизити 60% потужності споживання Києва.

"Забезпечення світлом критичної інфраструктури - лікарень, насосних та теплових пунктів вимагає 58% електроенергії, що залишається. Для живлення побутових споживачів є тільки 42% електроенергії. Робимо все можливе, щоб давати світло кожному клієнту по 2-3 години двічі на добу", - йдеться в повідомленні.

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У компанії запевнили, що повернуться до відключення за графіками, як тільки вдасться збалансувати ситуацію. Крім того, споживачів попросили обмежити використання електроенергії, щоб допомогти енергетикам збалансувати енергосистему.

Відключення світла в Києві - що відомо

Російська армія обрала ціллю для своїх ударів енергетичні об'єкти України. У зв'язку з цим енергетики вдалися до екстрених аварійних і планових відключень світла.

Один з останніх ударів Росії по енергосистемі України стався 23 листопада, в результаті Запорізька АЕС опинилася в повному блекауті, як і вся країна.

Станом на 24 листопада у столиці України без світла залишилися 70% житлових будинків. 28 листопада аварійні відключення торкнулися всієї території України. Відзначається, що зростання дефіциту потужності викликане аварійними відключеннями блоків на деяких електростанціях.

28 листопада Київська міська військова адміністрація повідомила, що у столиці все ще відновлюють електропостачання. У режимі аварійних відключень знаходяться 55% абонентів.

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