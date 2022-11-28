Наразі дефіцит потужності складає 27%.

Станом на 10:00 понеділка, 28 листопада, внаслідок стрімкого зростання дефіциту потужності по всій території України застосовуються аварійні відключення електроенергії.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі "Укренерго".

"Причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях. Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов. Наразі дефіцит потужності складає 27%", - зазначили у компанії.

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Зауважується, що після усунення причин аварійних відключень блоки повернуться в роботу, що зменшить дефіцит в енергосистемі та зменшить обсяги обмежень споживачів.

"Контрольовані аварійні відключення дозволяють збалансувати енергосистему та запобігати аварійним ситуаціям у мережах", - додали в "Укренерго".

У компанії нагадали, що загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок вже семи хвиль ракетних ударів російських окупантів по енергетичній інфраструктурі України.

"Масштаби та складність пошкоджень дуже великі. Ремонти тривають цілодобово", - йдеться у повідомленні.

Атаки РФ на енергетику: деталі

23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії. Також повідомлялось про відключення електроенергії у сусідній Молдові.

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій атомних станціях через обстріли спрацював аварійний захист, через що всі енергоблоки цих АЕС були відключені.

В результаті влучань в об’єкти енергетики багато регіонів України на десятки годин залишились без тепло- і водопостачання.

На кінець минулого тижня енергетики змогли стабілізувати роботу української енергосистеми, однак дефіцит потужності залишається на рівні 20%.

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