Станом на 10:00 понеділка, 28 листопада, внаслідок стрімкого зростання дефіциту потужності по всій території України застосовуються аварійні відключення електроенергії.
Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі "Укренерго".
"Причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях. Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов. Наразі дефіцит потужності складає 27%", - зазначили у компанії.
Зауважується, що після усунення причин аварійних відключень блоки повернуться в роботу, що зменшить дефіцит в енергосистемі та зменшить обсяги обмежень споживачів.
"Контрольовані аварійні відключення дозволяють збалансувати енергосистему та запобігати аварійним ситуаціям у мережах", - додали в "Укренерго".
У компанії нагадали, що загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок вже семи хвиль ракетних ударів російських окупантів по енергетичній інфраструктурі України.
"Масштаби та складність пошкоджень дуже великі. Ремонти тривають цілодобово", - йдеться у повідомленні.
Атаки РФ на енергетику: деталі
23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії. Також повідомлялось про відключення електроенергії у сусідній Молдові.
На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій атомних станціях через обстріли спрацював аварійний захист, через що всі енергоблоки цих АЕС були відключені.
В результаті влучань в об’єкти енергетики багато регіонів України на десятки годин залишились без тепло- і водопостачання.
На кінець минулого тижня енергетики змогли стабілізувати роботу української енергосистеми, однак дефіцит потужності залишається на рівні 20%.