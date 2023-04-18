На захопленій росіянами Запорізької АЕС є "секретна ядерна технологія" США. Вашингтон попередив Москву, щоб росіяни не чіпали її, пише CNN.
Видання стверджує, що ознайомилося з текстом листа, який Міністерство енергетики США направило "Росатому" 17 березня. У ньому вказується, що на станції "містяться ядерні технічні дані, експорт яких контролюється урядом США".
Міністерство енергетики США попередило "Росатом", що будь-які російські громадяни або організації" не мають права "поводитися з американськими технологіями на АЕС - "отримувати доступ, володіти, контролювати, експортувати, зберігати, конфісковувати, переглядати, реекспортувати, відправляти, передавати, копіювати, маніпулювати цими технологіями або технічними даними".
У Міненерго США справжність листа підтвердили. Які санкції загрожують росіянам за порушення цього попередження - не уточнюється.
Ситуація на ЗАЕС
За даними українського Міненерго, ситуація на Запорізькій АЕС погіршується. За словами міністра Галущенка, йдеться в першу чергу про технічну експлуатацію станції. Крім того, небезпеку становить постійний стрес, який відчуває персонал через присутність і тиск з боку окупантів.
За підрахунками "Енергоатому", через війну збиток компанії від руйнувань досяг 32 мільярдів гривень. Йдеться про майно та інфраструктуру захопленої Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів.