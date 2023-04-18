Персонал, відповідальний за ядерну безпеку на станції, знаходиться під постійним тиском.

Ситуація щодо технічної експлуатації Запорізької атомної електростанції, яка тимчасово перебуває під контролем окупантів, погіршується.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час брифінгу.

"Це не тільки моя оцінка або наше бачення. Ми з Рафаелем Гроссі (генеральний директор МАГАТЕ – УНІАН) говорили, і те ж саме бачать його експерти, що ситуація погіршується. Перш за все з точки зору технічної експлуатації станції", - розповів він.

Відео дня

Галущенко нагадав, що персонал станції вже другий рік перебуває під постійним тиском і терором окупантів.

"Психологічно це дуже складно, тим більше людям, які відповідають за ядерну операційну безпеку на майданчику. Вони приймають рішення, від яких залежить безпека. Тому ситуація складна", - зазначив міністр енергетики.

За його словами, окупанти повинні піти зі станції, тому що ситуація, коли найбільшою в Європі АЕС керують "неліцензовані Україною люди" – це виклик світу з точки зору ядерної та радіаційної безпеки.

Ситуація за ЗАЕС

Запорізька атомна електростанція повністю контролюються російськими військами з березня 2022 року.

17 березня в Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли, що російські окупанти створили в Енергодарі нову катівню.

29 березня 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив про те, що сумнівається, що МАГАТЕ скоро забезпечить угода щодо захисту ЗАЕС.

14 квітня 2023 року з'явилася інформація про те, що окупанти готуються блокувати персонал на Запорізькій АЕС.

На АЕС постійно присутні представники корпорації "Росатом". Їм не вистачає персоналу, оскільки українські працівники станції в основному відмовляються співпрацювати з окупантами.

215 квітня 2023 року стало відомо про те, що НАЕК "Енергоатом" звернеться до Міжнародного арбітражного суду для відшкодування збитків, заподіяного Росією ЗАЕС.

Вас також можуть зацікавити новини: