До цього "призначення" росіянин був головним інженером Балаковської атомної електростанції у Саратовській області РФ.

Правоохоронці повідомили про підозру окупаційному очільнику Запорізької АЕС Олегу Романенку, який від’єднав станцію від енергосистеми України.

Як повідомляє Служба безпеки України, до цього "призначення" росіянин був головним інженером Балаковської атомної електростанції у Саратовській області РФ. "Після захоплення українського енергооб’єкта Романенко став "директором" створеної загарбниками "експлуатуючої організації Запорізької АЕС", яка входить до структури Росатому. Встановлено, що у період з 11 березня до листопада минулого року він забезпечив виконання вказівки москви щодо відключення атомної електростанції від об’єднаної енергосистеми України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у подальшому "посадовець" організовував роботу атомного об’єкта в інтересах Росії.

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Зокрема, для цього він підбурював працівників АЕС підтримати окупантів і співпрацювати з ними, а у разі незгоди погрожував "звільненням" та переслідуваннями з боку каральних органів РФ.

Слідчі повідомили Романенку підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Російські окупанти захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року. З того часу вони цілеспрямовано перетворюють АЕС на військову базу, мінуючи все навколо.

Крім того, промисловий майданчик станції зазнавав періодичних обстрілів.

На АЕС постійно присутні представники корпорації "Росатом". Їм бракує персоналу, оскільки українські працівники станції здебільшого відмовляються співпрацювати з окупантами.

Наприкінці березня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав тимчасово окуповану ЗАЕС та повідомив, що її більше неможливо захистити.

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