Через агресію РФ майно й інфраструктура тимчасово окупованої ЗАЕС та інших підрозділів "Енергоатому" були пошкоджені або знищені.

Вартість зруйнованого через російську агресію майна, у тому числі будівель, споруд та інфраструктурних об'єктів, компанії "Енергоатом" вже сягнула 32 мільярдів гривень.

Як повідомили в НАЕК "Енергоатом", майно та інфраструктура захопленої Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів компанії були пошкоджені або знищені.

"Розмір втрат і збитків, завданих "Енергоатому" Росією, буде визначений після деокупації ЗАЕС, повернення українському оператору фактичного контролю над усім майном та його повної перевірки й інвентаризації", - додали в прес-службі.

Відео дня

Захоплення Запорізької АЕС

Як повідомляв УНІАН, раніше в "Енергоатомі" вирішили звернутися до Міжнародного арбітражного суду для відшкодування шкоди, заподіяної Росією ЗАЕС та іншим об'єктам енергетичної інфраструктури Запорізької області.

У березні 2022 року російські окупанти захопили Запорізьку АЕС. 30 березня цього року генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі після візиту на тимчасово окуповану ЗАЕС повідомив, що її більше неможливо захистити. Перед цим Гроссі заявив про скасування планів щодо створення зони демілітаризації навколо АЕС.

За словами президента Володимира Зеленського, чим довше триватиме російська окупація Запорізької атомної станції, то більшою буде загроза безпеці України, всієї Європи та світу. Разом із тим Зеленський сумнівається у швидкому вирішенні проблеми, пов'язаної із захистом і безпекою Запорізької АЕС.

Вас також можуть зацікавити новини: