Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 26 центів, або 0,4%, до 73,77 долара за барель.

Ціни на нафту впали в четвер, 29 червня, звівши нанівець частину зростання попереднього дня, оскільки інвестори зафіксували прибуток на побоюваннях подальшого підвищення процентних ставок.

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту падають на побоюваннях з приводу низького попиту на пальне та слабких даних по Китаю. Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 26 центів, або 0,4%, до 73,77 долара за барель до 06:47 за Гринвічем. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 22 центи, або 0,3%, до 69,34 долара за барель.

Обидва еталонні показники зросли приблизно на 3% у середу після того, як Управління енергетичної інформації США (EIA) повідомило, що запаси сирої нафти скоротилися на 9,6 млн барелів за тиждень, що закінчився 23 червня, що набагато перевищує 1,8 млн барелів, прогнозованих аналітиками.

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"Ринок розгорнувся через поновилися побоювання з приводу подальшого підвищення ставок в США і Європі, що знизить світовий попит на нафту", - сказав Хіроюкі Кікукава, президент NS Trading, підрозділу Nissan Securities.

Що відбувається з цінами на нафту

28 червня ціни на нафту зросли на тлі більшого, ніж очікувалося, скорочення запасів в США і занепокоєння щодо підвищення процентних ставок.

Ф'ючерси на нафту Brent піднялися на 34 центи, або 0,47%, до 72,60 доларів за барель на 06:26 за Гринвічем. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) підвищилися на 26 центів, або 0,38%, до 67,96 доларів за барель.

Запаси сирої нафти впали приблизно на 2,4 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 23 червня. Запаси бензину впали приблизно на 2,9 мільйона барелів у порівнянні з позначками в 126 тис барелів.

Аналітики кажуть, що ринки намагаються позбутися страхів, що більш високі процентні ставки вплинуть на глобальне зростання і попит на нафту.

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