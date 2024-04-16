Експорт зріс до 3,95 млн барелів на день.

Обсяг російського експорту нафти морем зріс до 11-місячного максимуму. у всіх великих портах він був майже максимальним.

Видання Bloomberg пише, що минулого тижня загальний тижневий обсяг експорту досяг найвищого рівня з травня 2023 року, перевищивши його лише двічі з початку 2022 року. Середній показник також різко зріс, піднявшись до максимуму з початку червня.

Обсяг вантажів із Приморська, Усть-Луги, Новоросійська і Козьміно були близькі до історичних максимумів. У Приморську на Балтиці протягом трьох тижнів оброблено 10 танкерів. За даними з початку 2022 року, порт не обробляв понад 11 танкерів за тиждень. Коефіцієнти переробки нафти перебувають близько 11-місячного мінімуму, оскільки ремонтні роботи тривають.

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Різке збільшення обсягів поставок у поєднанні зі зростанням цін на нафту марки Urals призвело до збільшення доходів Москви від продажу нафти. За тиждень валова вартість експорту сирої нафти зросла до 2,15 мільярда доларів з 1,82 мільярда доларів. Середній дохід за чотири тижні збільшився приблизно на 170 мільйонів доларів до 1,92 мільярда доларів на тиждень.

Крім того, середні поставки в Азію за чотири тижні продовжували зростати, наслідуючи тенденції, що і в аналогічний період минулого року. Тоді поставки в Азію - переважно в Китай та Індію - досягли піку в 3,6 млн барелів на день, а потім знизилися приблизно на 1 млн барелів на день протягом наступних трьох місяців.

Запас російської нафти Sokol, що накопичився після того, як від неї відмовилися індійські переробники, тепер майже зник. Близько 9,1 мільйона барелів, половина від загального обсягу, були поставлені на НПЗ у Китаї. Ще 7 мільйонів барелів повертаються в Індію. Два вантажі доставили в Пакистан.

Залишилося всього 1,4 мільйона барелів, які ще не визначилися з місцем призначення. Ще 700 тисяч барелів перебувають на танкері, який з початку квітня стоїть на якорі біля східного узбережжя Індії. Усі вантажі Sokol, завантажені з середини лютого, прямують безпосередньо до Китаю.

Станом на 14 квітня, за тиждень 36 танкерів завантажили 27,6 млн барелів російської нафти, що приблизно на 3,9 млн барелів більше, ніж попереднього тижня, і є найвищим тижневим показником з травня 2023 року.

Експорт нафти РФ - останні новини

У березні стало відомо, що Китай імпортує рекордну кількість російської нафти. За даними аналітичної компанії Kpler, минулого місяця азіатська країна отримувала близько 1,7 млн барелів російської нафти на день.

Пекін виступає послідовним покупцем російської нафти з самого початку повномасштабної війни.

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