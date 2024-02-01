У Сполучених Штатах стверджують, що ресурс потрапив на Багамські острови ще до введення санкцій.

Американський нафтопереробний завод імпортував 10 000 барелів російської нафти через лазівку для змішування на терміналах зберігання на Багамських островах, пише Bloomberg.

"Нафта, доставлена у Вілмінгтон, штат Делавер, у листопаді, не порушила санкцій США, оскільки була експортована з Росії на Багамські острови до 8 березня 2022 року, коли почали діяти санкції. За його словами, потім вона була змішана з іншою нафтою перед імпортом до США", – зазначив представник Адміністрації енергетичної інформації США Морган Баттерфілд.

Зазначається, що партія прибула на нафтопереробний завод компанії PBF Energy Inc. у Делавер-Сіті. Імпортер уточнив, що змішані барелі були частково російського походження.

Відео дня

Представник нафтопереробного заводу Майкл Карлович заявив, що вантаж відповідає санкціям США проти Росії.

Російська нафта

Раніше УНІАН писав, що морські поставки російської нафти впали до найнижчого рівня майже за два місяці через несприятливі погодні умови та удар українських безпілотників, який ненадовго призупинив потоки з ключового експортного терміналу в Балтійському морі.

Водночас Росія обійшла Саудівську Аравію і стала головним постачальником сирої нафти в Китай в 2023 році. За даними китайської митниці, минулого року Росія поставила до Китаю рекордні 107,02 млн метричних тонн сирої нафти, що еквівалентно 2,14 млн барелів на день.

Вас також можуть зацікавити новини: