Трафік суден з російською нафтою минулого тижня виявився приблизно на 20% вищим, ніж у середньому за минулий рік.

Танкери з російською нафтою продовжують ходити через Червоне море, практично не зустрічаючи перешкод з боку хуситів. Про це з посиланням на аналітичну компанію Vortex повідомляє Reuters.

Кількість російських суден, що проходять через Суецький канал (з'єднує Середземне та Червоне море) трохи знизилася порівняно з груднем, проте вона все ще приблизно на 20% вища, ніж у середньому за минулий рік.

Це сталося завдяки так званому "тіньовому флоту", який перевозить санкційну нафту та нафтопродукти. "Більшість російської сирої нафти та палива перевозиться тіньовим флотом, тому малоймовірно, що вона опиниться під прицілом нападів хуситів", — каже науковий співробітник Оксфордського інституту енергетичних досліджень Аді Імсірович.

Відео дня

На думку аналітика Vortex Мері Мелтон, нещодавня атака на танкер Marlin Luanda з російською нафтою відбулася через те, що він мав зв'язки з британськими та американськими компаніями.

Ситуація у Червоному морі

Як писав УНІАН, єменські повстанці-хусіти почали атакувати судна, що проходять через Червоне море, після початку військової операції Ізраїлю в Секторі Газа.

Спочатку нападів зазнавали лише судна, пов'язані з Ізраїлем, проте згодом під приціл потрапили і танкери деяких інших країн, зокрема американські. Для атак хусити застосовують ракети та ударні БПЛА. А днями під удар потрапив танкер Marlin Luanda, що віз російську нафту.

Щоб убезпечити судноплавство в Червоному морі США та їхні союзники в ніч проти 12 січня почали завдавати повітряних ударів по об'єктах хуситів.

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