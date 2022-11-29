Компанія закликає українців платити за газ, щоб підтримувати роботу галузі.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка обслуговує більшість населення, пропонує споживачам знижку при оплаті за газ до 15 числа поточного місяця.

Про це повідомила прес-служба компанії в Facebook, зазначивши, що тільки за добу "Нафтогаз України" отримав оплат на 5,2 мільйона гривень.

"При оплаті в особистому кабінеті на my.gas.ua або в чатботі GASUA до 15 числа поточного місяця Ви отримуєте знижку 1% зможете використовувати її під час наступного платежу", - йдеться в повідомленні.

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"У цей надскладний час, коли кожна гривня має вплив на обороноздатність, наша команда вдячна кожному клієнту, за сумлінну сплату за спожитий газ. Саме ви даєте можливість нам працювати, стабільно постачати ресурс і підтримувати країну під час повномасштабної війни", - нагадали в компанії.

Ситуація з газом:

З 1 травня майже 10 млн користувачів газу в Україні були переведені на обслуговування в "Нафтогаз України" через те, що місцеві газові компанії не змогли виконувати свої функції. Таким чином, "газопостачальна компанія "Нафтогаз України" зараз обслуговує понад 12 млн побутових споживачів газу.

20 жовтня 2022 року в "Нафтогазі" назвали умову, за якої Україні знадобиться імпорт газу цієї зими.

24 жовтня 2022 року в "Нафтогазі" попередили про найгіршої зими в історії.

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