Підземні газосховища України на 100% готові до опалювального сезону.

У підземних сховищах газу України наразі накопичено понад 14 млрд куб. м блакитного палива, а тому країна повністю готова до зими й опалювального сезону.

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко у рамках Energy Freedom.

"Підземки на 100% готові до опалювального сезону. Ми вже накопичили там понад 14,2 млрд куб. м газу", - наголосив Вітренко.

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За його словами, за звичайних умов і поточних обсягів видобутку такого обсягу накопиченого газу вистачило б для стабільного проходження так званої "помірної зими".

Однак через проблеми в електроенергетиці, викликані ракетними та дроновими атаками російського агресора на об'єкти критичної інфраструктури (ушкоджено від 30 до 40% енергоінфраструктури), ймовірніше знадобиться імпорт додаткових обсягів.

"Є зараз проблеми в електроенергетиці і слід очікувати, що вони будуть і взимку, тому розуміємо, що потрібні додаткові обсяги для енергетиків, і їх, ймовірно, необхідно буде імпортувати", — підсумував голова "Нафтогазу".

Опалювальний сезон: що відомо

В установах соціальної сфери опалення вже дали у середині жовтня. Спочатку опалювальний сезон розпочався у Києві, а згодом в інших містах. Тепло подають до дитсадків та шкіл, лікарень, пологових будинків.

За встановленими урядом нормами, температура повітря в житлових приміщеннях (за умови їх утеплення) повинна бути забезпечена на рівні +18°, а в наріжних кімнатах +20°С. Температура не повинна бути нижче +16°.

Вугілля і газу для опалення Україні вистачає, також накопичують альтернативні види опалення, такі як деревину. Для захисту електростанцій купуються додаткові генератори.

Українцям пообіцяли, що отримувачі субсидій на опалення в минулому році одержуть їх і цього року. Тарифи на тепло до весни підвищувати не будуть. Складуть вони 7,4 грн за кубометр до кінця опалювального сезону.

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