На території України зруйновано майже 40% енергооб'єктів. Крім того, практично не залишилося нафтопереробних заводів, що працюють.

Цьогорічна зима буде досить важкою через можливість постійних перебоїв з електрикою та опаленням.

Про це голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив в інтерв'ю Handelsblatt.

За його словами, на території України зруйновано майже 40% енергооб'єктів. Крім того, практично не залишилося нафтопереробних заводів, що працюють.

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Вітренко прогнозує "найгіршу зиму в нашій історії".

"Останнім часом Росія неодноразово робила атаки на енергетичну інфраструктуру України, що призводило до відключення електроенергії на значній частині країни. У газовому секторі "Нафтогазу" вдалося зберегти майже довоєнний рівень. Але виробництво продовжує зазнавати ударів. Численні співробітники вже загинули - не тільки тому, що воювали на фронті, але й на своїх робочих місцях", - розповів голова "Нафтогазу".

Опалювальний сезон в Україні

В Україні очікується надважкий опалювальний сезон цієї зими. Проблеми можуть виникнути через ракетні удари Росії по об'єктах критичної інфраструктури.

Україна у межах підготовки до зими накопичила вугілля і газ для опалення. Крім того, підготовлені й альтернативні види опалення, такі як деревина. Для захисту електростанцій місцева влада закуповує додаткові генератори.

7 жовтня стало відомо, що Кабмін зменшив на 10% обсяг споживання газу муніципалітетами. В Україні запровадять режим економії опалення як у Європі, щоб пережити цю складну зиму.

21 жовтня міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявив, що переважна більшість областей буде вмикати опалення не раніше листопада.

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