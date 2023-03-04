Лютий не приніс полегшення російському бюджету, який розпочав рік рекордним за 25 років дефіцитом.
За підсумками місяця до казни надійшло 521 млрд рублів нафтогазових податків - на 46% менше, ніж у лютому-2022, пише видання The Moscow Times.
Доходи від нафти і нафтопродуктів просіли на 48%, до 361 млрд рублів. Хоча нафтовикам вдалося утримати експорт, заплатити за це довелося знижками. Слідом за сирою нафтою за цінами нижче ринку вони продають дизель, який з лютого також потрапив під ембарго ЄС. Знижки на нього досягли $35 за барель, хоча ще в листопаді їх не було зовсім.
Газові доходи впали на 42%, до 160,6 млрд рублів, після того як "Газпром" скоротив прокачування в Європу до мінімуму з останніх років СРСР.
"З податкової точки зору справи йдуть не дуже добре", - зазначає Агат Демарайс, директор з прогнозування Economist Intelligence Unit.
У порівнянні з базовими доходами, розрахованими виходячи з ціни нафти $70 за барель, бюджет другий місяць поспіль недобрав більше 100 млрд рублів.
Ситуація з торгівлею нафтою в РФ: деталі
З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну ціна на нафту впала майже в два рази. Середня ціна на нафту марки Urals у січні-лютому 2023 року досягла позначки $49,52 за барель, тоді як у січні-лютому 2022 року цей показник становив $88,89 за барель.
На тлі масових антиросійських санкцій, агресор активно нарощує кількість танкерів для транспортування нафти: щомісяця в тіньовий флот агресора надходять від 25 до 35 суден.
На тлі масових антиросійських санкцій, які були введені проти агресора у зв'язку з вторгненням в Україну, Росія визнала, що втрата частини видобутку нафти неминуча.