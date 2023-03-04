Хоча нафтовикам вдалося утримати експорт, заплатити за це довелося знижками.

Лютий не приніс полегшення російському бюджету, який розпочав рік рекордним за 25 років дефіцитом.

За підсумками місяця до казни надійшло 521 млрд рублів нафтогазових податків - на 46% менше, ніж у лютому-2022, пише видання The Moscow Times.

Доходи від нафти і нафтопродуктів просіли на 48%, до 361 млрд рублів. Хоча нафтовикам вдалося утримати експорт, заплатити за це довелося знижками. Слідом за сирою нафтою за цінами нижче ринку вони продають дизель, який з лютого також потрапив під ембарго ЄС. Знижки на нього досягли $35 за барель, хоча ще в листопаді їх не було зовсім.

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Газові доходи впали на 42%, до 160,6 млрд рублів, після того як "Газпром" скоротив прокачування в Європу до мінімуму з останніх років СРСР.

"З податкової точки зору справи йдуть не дуже добре", - зазначає Агат Демарайс, директор з прогнозування Economist Intelligence Unit.

У порівнянні з базовими доходами, розрахованими виходячи з ціни нафти $70 за барель, бюджет другий місяць поспіль недобрав більше 100 млрд рублів.

Ситуація з торгівлею нафтою в РФ: деталі

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну ціна на нафту впала майже в два рази. Середня ціна на нафту марки Urals у січні-лютому 2023 року досягла позначки $49,52 за барель, тоді як у січні-лютому 2022 року цей показник становив $88,89 за барель.

На тлі масових антиросійських санкцій, агресор активно нарощує кількість танкерів для транспортування нафти: щомісяця в тіньовий флот агресора надходять від 25 до 35 суден.

На тлі масових антиросійських санкцій, які були введені проти агресора у зв'язку з вторгненням в Україну, Росія визнала, що втрата частини видобутку нафти неминуча.