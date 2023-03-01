Доходи агресора від експорту нафти та газу в січні становили $18,5 млрд.

На тлі масових антиросійських санкцій, пов'язаних з повномасштабним вторгненням РФ в Україну, агресор у січні 2023 року втратив майже 40% своїх доходів від експорту нафти і газу.

Як йдеться в заяві Міжнародного енергетичного агентства, доходи агресора від експорту нафти та газу в січні становили $18,5 млрд, що на 38% менше, ніж $30 млрд, які Москва отримала в січні 2022 року, повідомляє Reuters.

Виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль заявив, що намагання Заходу, спрямовані проти експорту російських енергоносіїв, досягли своєї мети щодо стабілізації нафтових ринків і скорочення доходів РФ від експорту нафти та газу.

Відео дня

"Ми очікуємо, що це зниження доходів від нафти та газу буде більш різким в найближчі місяці. І ще більш крутими в середньостроковій перспективі через відсутність доступу до технологій та інвестицій", — сказав Біроль.

У 2022 році РФ отримала за рахунок експорту нафти і газу близько 11,6 трлн руб. ($154,68 млрд).

Ситуація з російською нафтою

У зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, 5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності. Відтепер сировину дорожчу за 60 доларів за барель забороняється перевозити і страхувати.

З 5 лютого 2023 року заборонено закупівлю російських нафтопродуктів.

У відповідь на вжиті санкції, вже в лютому 2023 року Росія підтвердила скорочення видобутку нафти та заявила, що в березні агресор знизить видобуток на 500 тисяч барелів на добу.

27 лютого 2023 року Росія підтвердила, що припинила експорт нафти до Польщі трубопроводом "Дружба".

Крім того, 27 лютого 2023 року Євросоюз остаточно поставив хрест на російському газі. Глава комітету ЄП з промисловості, досліджень та енергетики Крістіан Сілвіу-Бушой заявив про те, що в рамках Енергетичної стратегії Європейський Союз має намір повністю відмовитися від поставок російського газу і перейти на інші джерела.

Вас також можуть зацікавити новини: