Середня ціна на нафту марки Urals у лютому 2023 року досягла позначки $49,56 за барель, що в 1,86 разів нижче, ніж у лютому 2022 року.

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну ціна на нафту впала майже вдвічі.

Як зазначається в заяві Мінфіну країни-агресора, середня ціна на нафту марки Urals у січні-лютому 2023 року досягла позначки $49,52 за барель, тоді як у січні-лютому 2022 року цей показник становив $88,89 за барель.

Середня ціна на нафту марки Urals у лютому 2023 року досягла позначки $49,56 за барель, що в 1,86 разів нижче, ніж у лютому 2022 року ($92,15 за барель).

Відео дня

Війна в Україні та ситуація з нафтою

У зв'язку з повномасштабним російським вторгненням в Україну, проти Росії були застосовані ряд міжнародних санкцій. 5 грудня 2022 року набули чинності нафтові санкції проти агресора. Було введено стелю цін на нафту.

Це означає, що з 5 грудня 2022 року сировину дорожчу за 60 доларів за барель забороняється перевозити та страхувати.

Країни ЄС, Великобританія, США, Канада, Японія та Австралія надають послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче.

У відповідь на ціновий потік президент РФ Вадимир Путін з 1 лютого 2023 року заборонив експорт нафти по ціновій стелі.

З 5 лютого 2023 року набула чинності заборона на закупівлю російських нафтопродуктів.

24 лютого 2023 року стало відомо про те, що російську нафту перекачують між танкерами, щоб обійти санкції.

За прогнозами аналітиків, в 2023 році доходи Росії від експорту нафти та газу впадуть на 50% порівняно з 2022 роком.

Вас також можуть зацікавити новини: