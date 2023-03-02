Щомісяця в тіньовий флот агресора надходять від 25 до 35 суден.

На тлі масових антиросійських санкцій, агресор активно нарощує кількість танкерів для транспортування нафти.

Як повідомляє CNN, щомісяця до тіньового флоту агресора надходять від 25 до 35 суден. Всього для перевезення російської нафти використовується близько 600 танкерів (10% світового ринку).

Як йдеться в матеріалі, танкери були продані європейськими власниками фірмам на Близькому Сході і в Азії після вторгнення Росії в Україну. Також в тіньовому флоті агресор використовує танкери, які належать іранським та венесуельським компаніями. У більшості випадків судна відключають систему автоматичної ідентифікації, яка дозволяє визначити габарити та маршрут, тому відстежити їх практично неможливо.

Відео дня

Як йдеться в матеріалі, Росія примудряється обходити санкції, оскільки незважаючи на те що західні країни заборонили імпорт російської нафти, заборони доставляти її покупцям для іноземних суден немає.

Тіньовий флот Росії

23 жовтня 2022 року у ЗМІ з'явилася інформація про те, що у світі формується тіньовий флот з танкерів з невідомими власниками для перевезення нафти в інтересах Росії.

5 грудня 2022 року набули чинності нафтові санкції проти агресора. Було введено стелю цін на нафту. Це означає, що з 5 грудня 2022 року сировину дорожчу за 60 доларів за барель забороняється перевозити та страхувати.

Станом на 3 грудня 2022 року РФ сформувала тіньовий флот із сотні танкерів для експорту нафти в умовах санкцій

24 лютого 2023 року з'явилася інформація про те, що російську нафту перекачують між танкерами, щоб обійти санкції.

28 лютого 2023 року стало відомо про те, що Путін намагається обійти нафтові санкції. Повідомлялося про те, що трейдери активно шукають на ринку нових покупців на російську нафту.

Вас також можуть зацікавити новини: