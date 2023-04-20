У енергокомітеті Верховної Ради переконують, що для малозабезпечених українців можливе підняття тарифів на світло нічого не змінить, бо їм будуть покривати витрати субсидіями.

Україні потрібні додаткові кошти на відновлення енергосистеми. Тож наразі обговорюється підвищення тарифів на електроенергію для населення, але це крайній захід.

Про це сказав голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, шкода, яка була завдана енергосистемі, оцінюється в мільярди доларів.

"Нам потрібні додаткові гроші на ремонти та відновлення енергосистеми. Йдуть дискусії, де б можна було цей ресурс отримати, бо критично важливо, щоб в українців було світло і тепло наступної зими", - повідомив Герус.

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Він зазначив, що на підготовку до зими енергетиці потрібно близько 40 млрд гривень. Варіант із підвищенням тарифів на електроенергію - це вже крайній захід, але він також обговорюється.

"Що може бути з тарифами? На мою думку, наприклад, для тих людей, які є багатшими: у кого є будинки, у кого є басейни з електропідігрівом. Там точно можна підвищувати тарифи й такі заможні люди можуть платити більше. Це не буде складати для них великої проблеми", - вважає голова енергокомітету.

Він відзначив, що той тариф, який є сьогодні для населення - він дуже дешевий (до 250 кВт-год - 1,44 грн, понад 250 кВт - 1,68 грн). Якщо порівняти його з тарифом для бізнесу (5,5 гривень за кВт-год), то він на 4 гривні менший.

"Зрозуміло, що його (тариф для населення - УНІАН) не можна для всіх підняти дуже різко. І підняти його до рівня бізнесу також неможливо. Але знову ж таки - ми повинні знайти якийсь збалансований варіант, з яким буде згодне все суспільство", - додав Герус.

Своєю чергою перший заступник голови комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко, який теж брав участь у дискусії, зазначив, що якщо порівнювати наш тариф на електрику з сусідніми країнами, то він у 3-4 рази менший.

"Навіть якщо на гривню зросте тариф, у нас більш ніж половина населення споживає до 150 кВт-год. Це в місяць вони будуть платити додатково 150 гривень. Ну давайте так скажу: не смертельно", - підкреслив він.

Кучеренко зазначив, що для тих, хто малозабезпечені, підняття тарифів нічого не змінить, бо вони будуть покривати витрати на оплату електроенергії субсидіями.

Тарифи на світло для населення

Як повідомляв УНІАН, уже багато років в Україні відкладають болюче питання підвищення тарифів на електроенергію для населення: суттєво вони не змінюються з березня 2017 року. Наразі для індивідуальних побутових споживачів тариф становить:

1,44 гривні за кіловат-годину при споживанні до 250 кіловат;

1,68 гривень - у разі споживання понад 250 кіловат-годин на місяць.

24 березня цього року уряд продовжив дію механізму покладення спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку електроенергії, яким регулюється "пільговий" тариф на електрику для населення, до 30 квітня.

За словами голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського, уряд розробляє програму, яка дозволить після опалювального сезону повернутися до питання підвищення тарифів на комунальні послуги. Він переконує, що цей крок дозволить збільшити зарплати енергетикам та іншим працівникам критичної інфраструктури, а також проводити аварійні відновлювальні роботи.

Радник прем'єр-міністра Юрій Бойко заявив, що розглядається кілька концепцій підвищення тарифів на електроенергію для населення. Один із варіантів - ринкові тарифи. Наразі це 5-6 грн за кіловат-годину.

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