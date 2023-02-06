Вважається, що відновлення попиту в Китаї перекриє його зниження в інших найбільш розвинених країнах світу.

У понеділок, 6 лютого, зросла вартість нафти. Причина полягає в надіях, що відновлення попиту в Китаї, найбільшому імпортері "чорного золота", може перекрити його падіння на Заході і в інших найрозвиненіших країнах. У них прогнозується зниження споживання палива на тлі сповільненого розвитку економіки.

Як повідомило видання Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 32 центи, або 0,4%, на відкритті торгів. Вартість склала $80,26 за барель. Аналогічно піднялися в ціні ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI). Зафіксовано зростання на 22 центра (0,3%) до $73,61 за барель.

Минулої п'ятниці на закритті торгів вартість ф'ючерсів Brent і WTI впала відразу на 3% на тлі виходу статистики щодо безробіття в США. Вона знизилася до 3,4%, через що виникли побоювання, що Федеральна резервна система (ФРС) буде і далі підвищувати процентні ставки за кредитами. Ризики продовження посилення монетарної політики в Штатах зміцнили долар. А зростання індексу головної світової валюти часто знижує попит на деноміновану в доларах нафту серед покупців, які платять не "зеленими".

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У неділю виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Бірол заявив, що зняття коронавірусних обмежень в Китаї і підвищення попиту стане ключовим драйвером зростання цін на нафту. Як вважають в організації, половина світового попиту на нафту в 2023 році припаде на КНР, де спостерігається нестача авіаційного палива.

На думку Бірола, в залежності від зростання попиту в Піднебесній країнам-членам ОПЕК може знадобитися переглянути своє рішення про скорочення видобутку на 2 мільйони барелів на день, прийняте в минулому році. Однак високі процентні ставки — це все ще серйозне обмеження для зростання економіки і попиту на паливо.

Нафтові обмеження для Росії: остання інформація

В Європейському Союзі ввели заборону на покупку дизельного палива і нафтопродуктів з Росії. Це має знизити залежність країн ЄС від держави-агресора в енергетичному секторі.

Японія ввела "стелю" цін на російську нафту відповідно до рішення "Великої сімки". Йдеться про покупку "чорного золота" не дорожче 100 і 45 доларів в залежності від марки.

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